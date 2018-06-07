Путин призвал Мутко "проявить лучшие качества" на должности вице-премьера

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. За время работы вице-премьера Виталия Мутко на должности министра спорта сделано немало, заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

"Разумеется Виталию Леонтьевичу, нужно много сделать, для того чтобы на новом месте он проявил свои лучшие качества. Отправлять его на пенсию невозможно, и, повторяю, потенциал у него есть хороший. Пусть работает", — отметил президент

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