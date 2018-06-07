Путин: в мире понимают, что надо вырабатывать общие правила торговли

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В мире наступает понимание того, что надо садиться за стол переговоров и вырабатывать общие правила поведения для эффективного развития мировой экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
"Важно то, что приходит осознание того, что нужно садиться за стол переговоров и вырабатывать приемлемые для всех правила поведения, которые позволят мировой экономике эффективно развиваться", — сказал Путин в четверг.
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