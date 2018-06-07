В СФ считают, что инаугурация президента не является поводом для амнистии

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Инаугурация президента России — не повод для амнистии, ее нельзя объявлять "автоматически", считает зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева.

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что в России нет традиции объявлять амнистию после инаугурации президента, для нее должны быть объективные причины.

"Я согласна с президентом, инаугурация главы государства — не повод для амнистии. Выборы президента проходят каждые шесть лет, для амнистии должен быть более значительный повод, и готовиться она должна тщательно", — заявила Афанасьева РИА Новости.

По мнению сенатора, неправильно объявлять амнистию "автоматически". "Не надо забывать и о том, что амнистию объявить мало, ее нужно тщательно подготовить, чтобы выходящие на свободу не оказались за бортом жизни и смогли найти в ней достойное место", — сказала она.

По мнению зампреда комитета, если все же амнистия будет объявлена Госдумой, она должна затронуть находящихся в заключении женщин с детьми, не имеющих замечаний по поведению и отбывших две трети срока и более.

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