Россия будет искать компромисс с западными партнерами, заявил Путин

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Давление на Россию закончится, когда партнеры поймут, что оно не приводит к желаемым результатам, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг.

"Я не могу назвать конкретных сроков, но я могу сказать вам условия, при которых это может произойти. Для нас, для России очевидно, что мы должны защищать свои интересы, делать это последовательно, не по-хамски, не грубо, защищать свои интересы и в сфере экономики, и в сфере безопасности. Мы это делали и будем делать, но мы всегда ищем компромиссы, стремимся к этим компромиссам. Это все закончится давление тогда, когда наши партнеры убедятся, что применяемые ими методы неэффективны, контрпродуктивны, вредны для всех, и что придется считаться с интересами Российской Федерации", — сказал Путин.

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