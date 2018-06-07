В России нет традиции объявлять амнистию после выборов, заявил Путин

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В России нет традиции объявлять амнистию после инаугурации президента, для этого должны быть определенные внутренние потребности, а не внешние обстоятельства, даже такие важные, как выборы президента, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос пользователей соцсетей.

Пользователь соцсетей задал вопрос, сохранится ли традиция объявлять амнистию после инаугурации президента. По его мнению, хорошо бы освободить хотя бы тех, кто находится в заключении впервые и не за особо тяжкие преступления.

"Я, честно говоря, не знаю о такой традиции… У нас такой традиции, во-первых, нет. Во-вторых, объявление амнистии по закону прерогатива не президента, а парламента страны – Государственной думы… Время от времени мы это делаем, я поддерживаю такие инициативы. Они должны быть хорошо подготовлены и должны быть вызваны определенными внутренними потребностями, причинами, а не внешними обстоятельствам, даже такими важными внутриполитическими событиями, как выборы президента", — сказал Путин.

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