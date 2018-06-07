На прямой линии с Путиным из Лужников в эфир вышел Газзаев

Валерий Газзаев в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Валерий Газзаев в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывший главный тренер футбольной сборной России, московского ЦСКА, обладатель кубка УЕФА Валерий Газзаев вышел на связь с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе прямой линии из фанзоны на Воробьевых горах.

"В прошлом году на прямой линии вы задали мне вопрос по качеству и будущему нашего футбола. Ваш вопрос я воспринял как прямое поручение — проработать в нужном направлении. Вместе с коллегами мы разработали и просмотрели практически весь мировой футбол, все лучшие национальные чемпионаты мира и Европы, разработали программу реформирования российского футбола, разработали программу реформирования национального чемпионата, для того чтобы вовлечь в систему детско-юношеского, профессионального, любительского и массового футбола все регионы Российской Федерации", — сообщил Путину Газзаев.

Он уточнил, что в разработки они успешно включили наследие сочинской Олимпиады 2014 года, а также чемпионата мира по футболу 2018 года. Газзаев выразил готовность продемонстрировать составленную программу Путину.

Чемпионат мира по футболу впервые в истории пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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