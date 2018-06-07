Путин объяснил, почему не было полной смены правительства

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Если бы состав российского правительства "зачистили" на 100%, новые задачи пришлось бы формулировать как минимум два года, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Моя точка зрения заключается в следующем, и я думаю, что многие со мной согласятся. Ведь понимаете в чем дело, дело в том, что тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, он готовился прежним составом правительства на протяжении последних минимум полутора лет. И я прекрасно знаю, что если бы мы 100% зачистили все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, либо новые. Мы потеряли бы минимум два года — у нас нет этих двух лет", — сказал Путин, отвечая на вопрос о дискуссиях вокруг нового состава правительства.

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