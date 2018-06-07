Путин призвал правительство работать по программному принципу

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российскому правительству надо в полномасштабном формате перейти к работе по программному принципу, который применялся в отдельных направлениях деятельности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг.

"Нужно перейти в полномасштабном формате к работе по программному принципу. Мы применяли этот принцип по некоторым отраслям, по некоторым направлениям деятельности. Вот такой программный принцип должен быть применен повсеместно. Он показал свою эффективность, практика применения таких методов имеется", — сказал Путин.

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