Прямая линия поможет системному решению вопросов, заявил Песков

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным позволит формулировать вопрос так, чтобы он потом системно решался в регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава государства в четверг в 16-й раз общается с россиянами в формате прямой линии. За прошедшие дни от россиян поступило около 1,5 миллиона вопросов.

Песков напомнил, что в текущем году в подготовке программы участвовали волонтеры. Это "опытные и умные ребята", которые систематизировали и анализировали вопросы, отметил Песков.

"Они (волонтеры) получат возможность во время этой линии, если президент будет к ним обращаться, давать обобщенные темы, темы, которые касаются многих регионов, формулировать вопрос не одного конкретного случая, а ставить вопрос так, чтобы потом вопрос системно решался на просторах всей нашей страны", — сказал Песков в эфире Первого канала.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в этом году линия более технологична и мобильна. Песков напомнил о работе приложения "Москва-Путину", которое дает возможность работать в прямом эфире каждому гражданину.

"Линия более технологична, более мобильная, более легкая, позволяет при необходимости, при желании выдерживать очень высокий темп диалога", — отметил он.

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