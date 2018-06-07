В Гостином дворе началась прямая линия с Путиным

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным стартовала – она, как и прежде, проходит в Гостином дворе в Москве.

В ходе прямой линии президент ответит на интересующие россиян вопросы. По данным организаторов, к 11.45 мск поступило почти 2 миллиона обращений.

Глава государства, зайдя в зал, первым делом приветствовал волонтеров, которые в этом году были привлечены для подготовки мероприятия. Они передали ему список вопросов, которые Путин обещал просмотреть.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что глава государства будет держать связь с губернаторами и членами правительства в режиме видеоконференции для ответа на жалобы и обращения граждан.

Как известно, в этом году прямая линия проходит в новом формате – в студии не будет зрителей.

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