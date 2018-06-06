В СПЧ согласовали итоговый доклад по выборам президента России

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заседание мониторинговой группы по выборам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека согласовало итоговый доклад о выборах президента РФ 18 марта, сообщается на сайте совета.
"Не без дискуссий и споров удалось согласовать большую часть спорных положений доклада, в частности, по вопросам освещения избирательной компании в СМИ и оценки роли Центральной избирательной комиссии", — приводятся слова сопредседателя группы Ильи Шаблинского.
Отмечается, что, по мнению главы СПЧ Михаила Федотова, сильной стороной доклада являются предложения по совершенствованию законодательной базы о выборах.
В мероприятии приняли участие глава СПЧ, сопредседатели группы Игорь Борисов и Илья Шаблинский, а также члены МРГ Анита Соболева, Владимир Ряховский и Лилия Шибанова.