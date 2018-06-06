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Политика

В ЦИК раскритиковали применяемую ОБСЕ методологию оценки выборов

20:5106.06.2018
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРабота ЦИК России. Архивное фотоРабота ЦИК России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия, раскритиковал применяемую БДИПЧ ОБСЕ методологию оценки выборов: это позиция бюрократов организации, по словам многих рядовых членов миссии, перед началом наблюдения им давали установки обращать внимание не на позитив, а прилагать максимум усилий для поиска негатива в электоральной системе России.

Информационный центр ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В ЦИК не согласились с оценками ОБСЕ относительно своей работы на выборах
В среду Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) опубликовало окончательный отчет о президентских выборах 18 марта 2018 года в Российской Федерации. В частности, наблюдатели ОБСЕ порекомендовали российским властям провести реформу избирательной системы и рассмотреть возможность полномасштабной реформы законодательства. Бюро рекомендовало российским властям также привести избирательное законодательство в соответствие со стандартами организации.

"Методология, которую применяет БДИПЧ ОБСЕ — это методология функционеров, бюрократов этой организации, это не позиция, которая могла быть изложена в некоем мандате при участии всех стран-членов ОБСЕ", — сказал Лихачев РИА Новости, комментируя выводы доклада.

По мнению Лихачева, БДИПЧ ОБСЕ и, соответственно, организуемые ими миссии наблюдателей, теряют способность "быть сбалансированными и объективными, работать на основе невмешательства во внутренние дела, уважая суверенитет государства, в котором проходят выборы". Он отметил, что на это указывает и нынешний их доклад, и доклады подобных миссий по итогам недавних выборов в Казахстане, Азербайджане, других странах.

"Мне даже просто неудобно за некую стыдливость в попытках указать факты со знаком плюс, которые члены миссии наблюдали. И все эти моменты ушли в так называемый подстрочный материал", — отметил Лихачев.

Заседание 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
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Депутат: ОБСЕ не помощник России в решении вопросов избирательной системы
Он напомнил, что именно к объективности призывали международных наблюдателей и руководство Центризбиркома, и коллеги-организаторы выборов в российских регионах. Однако почти 500 членов миссии БДИПЧ, работавших в период избирательной кампании в России, по его мнению, "так и не смогли овладеть современным инструментом анализа и объективных оценок".

"Говорю это с большой горечью, потому что в миссии были люди, настроенные на объективный анализ… К большому сожалению, я вижу, что сегодня ряду людей, очень известных дипломатов в Европе, в парламентском сообществе, которые были привлечены к работе миссии, приходится менять свои точки зрения и играть в игру под названием "русофобство", — сказал Лихачев.

Он также изложил один из аспектов работы миссии БДИПЧ, о котором говорили сами наблюдатели, входящие в ее состав.

"Со мной поделились многие рядовые члены этой миссии: они говорили, что на внутренних совещаниях перед началом наблюдения им давали установки обращать внимание не на позитив, а максимальные усилия прилагать для поиска негатива в российской электоральной системе, в российской политической практике", — рассказал собеседник агентства.

Сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Доклад ОБСЕ идет вразрез с оценками других наблюдателей, заявили в ЦИК
Эта линия, по его словам, "перевесила разумные подходы, основанные на международном праве, на уважении государственного суверенитета РФ, на стремлении БДИПЧ ОБСЕ как части структуры ОБСЕ работать в духе сотрудничества с Российской Федерацией". "Сама тональность, сам подход, методология этого документа не соответствуют задачам снятия напряженности, особенно на европейской площадке, которую ОБСЕ представляет", — подчеркнул Лихачев.

Голосование на выборах президента прошло 18 марта. Явка составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с 76,69% голосов, за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77%). Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).

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