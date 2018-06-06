МИД назвал подход БДИПЧ ОБСЕ к взаимодействию с Россией предвзятым

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Подход БДИПЧ ОБСЕ к взаимодействию с Россией явно предвзятый, что подрывает доверие к этому институту ОБСЕ, говорится в заявлении министерства иностранных дел России, прокомментировавшего итоговый доклад Организации по выборам президента РФ.

Ведомство отмечает, что в ходе встреч, проведенных с представителями мониторинговой миссии в МИД и ЦИК России, в адрес Бюро звучало только одно требование с нашей стороны — быть объективными и честными в оценках и выводах.

"Однако это законное требование было проигнорировано. Налицо явно предвзятый подход БДИПЧ к взаимодействию с Россией, манипулирование данными наблюдения в угоду конъюнктурным политическим установкам, что, конечно, подрывает доверие к этому институту ОБСЕ", — сообщило министерство.

МИД России подчеркивает, что Москва, как и ряд государств-участников ОБСЕ, неоднократно указывала на явные недостатки в наблюдательной деятельности БДИПЧ, призывая к реформе методов и практики его работы, однако руководство Организации не сделало "соответствующих выводов".

"Вновь настоятельно призываем БДИПЧ ОБСЕ пересмотреть свои подходы к работе на электоральном направлении. Это будет способствовать укреплению авторитета Бюро, содействовать диалогу с государствами-участниками по всем аспектам избирательного процесса", — говорится в заявлении ведомства.

В среду Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) опубликовало окончательный отчет о президентских выборах 18 марта 2018 года в Российской Федерации. В частности, наблюдатели ОБСЕ порекомендовали российским властям провести реформу избирательной системы и рассмотреть возможность полномасштабной реформы законодательства.