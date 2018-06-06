Федотов ответил на доклад ОБСЕ о выборах президента России

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президентский совет по правам человека (СПЧ) рассчитывает вскоре представить свой финальный отчет по наблюдению на прошедших выборах президента России, документ содержит множество предложений, если все они будут реализованы, это и будет радикальная избирательная реформа, о которой в своем докладе говорит БДИПЧ ОБСЕ, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

Вместе с тем, полагает он, совершенствование избирательной системы не обеспечит реальную политическую конкуренцию, если не будет развитого гражданского общества.

В среду Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) опубликовало окончательный отчет о президентских выборах 18 марта 2018 года в Российской Федерации. В частности, наблюдатели ОБСЕ порекомендовали российским властям провести реформу избирательной системы и рассмотреть возможность полномасштабной реформы законодательства.

"Как раз сейчас проходит заседание мониторинговой рабочей группы СПЧ по выборам, мы подводим итоги своей работы на прошедших выборах президента России. Наш доклад, как мы надеемся, на следующей неделе будет утвержден советом и в том или ином виде будет доступен широкой аудитории", — сказал Федотов РИА Новости в среду.

Тогда, отметил собеседник агентства, можно будет сравнить два документа — доклад, подготовленный БДИПЧ ОБСЕ, и доклад мониторинговой группы совета.

"В нашем докладе есть очень много предложений, касающихся совершенствования избирательной системы. Если все они будут реализованы, это и будет радикальная избирательная реформа, о которой говорит БДИПЧ ОБСЕ", — отметил он в ответ на просьбу прокомментировать рекомендацию международных наблюдателей.

"Но хочу высказать мою личную точку зрения: можно сколько угодно совершенствовать избирательную систему, но она не обеспечит реальную политическую конкуренцию, если не будет развитого гражданского общества", — сказал глава СПЧ.