Применение блокчейна на выборах имеет потенциал, считают власти Москвы

Избиратель кидает бюллетень в урну в единый день голосования на избирательном участке в Москве. Архивное фото

Избиратель кидает бюллетень в урну в единый день голосования на избирательном участке в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Внедрение блокчейн-технологий на выборах имеет высокий потенциал, однако технология нуждается в развитии и оттачивании, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ) в среду.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов ранее направил главе ЦИК Элле Памфиловой письмо с предложением провести выборы мэра Москвы с использованием технологий блокчейн.

В департаменте подчеркнули, что вопросы, связанные с проведением выборов, в том числе и решение по использованию тех или иных инструментов при голосовании, находятся в компетенции ЦИК РФ.

"Со своей стороны, мы уверены, что блокчейн имеет высокий потенциал использования в процедуре электронного голосования. Он позволяет обеспечить защиту результатов волеизъявления от манипуляций и повысить доверие граждан к самой процедуре волеизъявления. В то же время, технологию еще нужно оттачивать, развивать и тестировать", — говорится в сообщении.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.