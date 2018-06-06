Россия и США договорились искать возможности для встречи Лаврова и Помпео

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Россия и США договорились искать возможности для личной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, они могут встретиться "на полях" регионального форума АСЕАН в Сингапуре в начале августа, сообщил РИА Новости российский дипломатический источник.
"О поиске возможностей для встречи министра с Помпео договорились. Ближайшая плановая возможность — региональный форум АСЕАН в Сингапуре 2-4 августа, если, конечно, оба там будут", — пояснил собеседник агентства.
Впрочем, источник отметил, что встреча может произойти и раньше.
Участниками регионального форума АСЕАН являются 26 стран, в том числе РФ и США.