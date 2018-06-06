"Дачные" избирательные участки в Москве могут оборудовать видеокамерами

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Дачные" участки на выборах мэра Москвы планируют обеспечить видеокамерами, заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в ходе пресс-конференции в среду.

Ранее Мосгордума приняла закон, позволяющий создавать избирательные участки вне Москвы.

Шапошников рассказал, что общественная палата Москвы и Мосгордума будут совместно смотреть, что необходимо сделать на "дачных" участках "с точки зрения обеспечения самих избирательных комиссий": где они будут работать, в каких помещениях, как туда провести необходимые средства связи для установки видеонаблюдения.

"Мы ставим перед собой задачу, чтобы видеонаблюдение было на этих участках. Конечно, оптимально, чтобы на этих избирательных участках стояли комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)", — сказал Шапошников.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.

Действующий мэр Сергей Собянин уже заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах. О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский и другие.