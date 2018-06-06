В ОБСЕ порекомендовали России провести реформу избирательной системы

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ порекомендовали российским властям провести реформу избирательной системы и рассмотреть возможность изменений в законодательстве страны, говорится в финальном отчете наблюдателей за президентскими выборами в РФ.

"Стоит рассмотреть проведение полномасштабной реформы законодательства, чтобы обеспечить ситуацию, когда ограничения фундаментальных прав человека являются исключением, пропорциональны с законной целью и применяются только в случае необходимости в демократическом обществе", — говорится в итоговом отчете.

Наблюдатели отмечают, что властям стоит избегать интерпретации законов в "ограничительной" манере.

"Властям стоит вовремя провести реформу выборов, чтобы упростить процесс и прояснить двусмысленные пункты в законах о выборах, особенно касающиеся регистрации кандидатов, агитационной кампании и освещения в СМИ", — говорится в отчете.

"Власти должны предпринять решительные действия для предотвращения давления на избирателей на выборах. Случаи предполагаемого давления должны быть тщательно изучены, а ответственные за это должны быть привлечены к ответственности", — считают наблюдатели.

Также они отмечают, что властям РФ необходимо "предпринять решительные действия для предотвращения давления на избирателей на выборах".

"Случаи предполагаемого давления должны быть тщательно изучены, а ответственные за это должны быть привлечены к ответственности", — гласит отчет. В нем сообщается, что наблюдателям Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сообщали о случаях давления на сотрудников госучреждений, студентов, военных на выборах.

Голосование на выборах президента прошло 18 марта. Явка составила 67,54%. Действующий президент Владимир Путин одержал победу с 76,69% голосов, за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (11,77%). Третьим стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", оказалась на четвертом месте, получив 1,68%, а на пятом — один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский с результатом 1,05% голосов. Остальные участники гонки набрали менее 1% голосов — это бизнес-омбудсмен Борис Титов (0,76%), лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин (0,68%), лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин (0,65%).