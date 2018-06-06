Постпред Крыма предложил созвать Форум друзей России

ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов предложил провести Форум друзей России.

"Созрела идея проведения Форума друзей России. Форум тех, кто по-доброму, по-дружественному относится к России. Это и движение русофилов, это и многочисленные общества дружбы с нашей страной. Сегодня народная дипломатия должна сказать свое громкое слово в защиту мира и восстановления конструктивного сотрудничества", — заявил Мурадов на пленарном заседании IV Ливадийского форума "Русский мир и мировое гуманитарное пространство".

По его словам, к сожалению, западным политикам сейчас не хватает сил, чтобы вернуться на орбиту, обеспечивающую мирное будущее всего человечества.

"У нас есть опыт проведения крымского Форума друзей Крыма. Он множится, он расходится по многим странам, и думаю, что Форум друзей России сейчас крайне уместен", — подчеркнул Мурадов.

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