МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ЦИК РФ на заседании в среду утвердил порядок изготовления и использования спецмарок для защиты от подделок заявлений граждан о включении в список избирателей не по месту регистрации, а по фактическому нахождению для голосования на региональных выборах и довыборах депутатов Госдумы 9 сентября.

Согласно принятому на заседании в среду постановлению, спецмарки состоят из двух частей — одна часть остаётся на специальном заявлении, а вторая предназначена для наклеивания в список избирателей.

Все сведения о количестве использованных марок, наклеенных на специальные заявления в участковых комиссиях, сообщаются в территориальные комиссии на позднее 15 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, и вводятся в систему ГАС "Выборы". Все неиспользованные марки гасятся путём перечеркивания знака, заверяются подписью председателя комиссии и печатью.

В день выборов предъявленное избирателем спецзаявление с маркой изымаетесь у гражданина. Все заявления пересчитываются, при этом проводится сверка номеров наклеенных на них частей марок.