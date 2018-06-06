Россия запретила въезд "русофобски настроенным" политикам из Эстонии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия запретила въезд в страну ряду "особо русофобски настроенных" политиков и общественных деятелей из Эстонии, сообщили в МИД.

Этот шаг стал ответом на действия Таллина, который запретил въезд в страну 49 россиянам из "списка Магнитского".

"Подчеркнули, что упомянутое решение Таллина свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям", — отмечается в тексте, опубликованном на сайте министерства.

В МИД напомнили, что аналогичный ответ последовал и на действия литовских властей.

"Соответствующие меры будут предприняты и в отношении Латвии, также присоединившейся к этой провокационной антироссийской линии", — заявили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Россия не оставит без надлежащего ответа недружественные акты в странах Прибалтики.

"Акт Магнитского"

В России сотрудника крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского обвиняли в налоговых махинациях.

В ноябре 2009 года он скончался в СИЗО "Матросская Тишина", пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

Сам Магнитский утверждал, что в России со стороны чиновников произошло масштабное санкционированное хищение.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.

Позднее аналогичный закон приняли в Эстонии, Литве и Латвии. В марте Эстония запретила въезд в страну 49 россиянам из "списка Магнитского". Внутригосударственные меры по "списку" — в том числе запреты на въезд — также приняли США, Канада, Великобритания, Латвия и Литва.