Трутнев рассказал, почему дарит подарки губернаторам

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что дарить символические подарки губернаторам его научил Сергей Кириенко.

Ранее Трутнев подарил врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко шпатель, врио губернатора Колымы Сергею Носову — старательский лоток, врио главы Якутии Айсену Николаеву — компас, врио губернатора Амурской области Василию Орлову — каску.

"Я вам честно признаюсь, меня этим символическим подаркам научил Сергей Кириенко. Он работал полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе, а меня избрали губернатором. Он мне тоже такой подарок вручил. Не скажу какой, но тоже такой смешной и символический. Он у меня до сих пор сохранился. Это особый день в жизни человека", — рассказал полпред на медиасаммите во Владивостоке.

Он отметил, что подарить новым губернаторам что-то недорогое, но памятное — это нормально.