Трутнев рассказал, почему дарит подарки губернаторам

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что дарить символические подарки губернаторам его научил Сергей Кириенко.
"Я вам честно признаюсь, меня этим символическим подаркам научил Сергей Кириенко. Он работал полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе, а меня избрали губернатором. Он мне тоже такой подарок вручил. Не скажу какой, но тоже такой смешной и символический. Он у меня до сих пор сохранился. Это особый день в жизни человека", — рассказал полпред на медиасаммите во Владивостоке.
Он отметил, что подарить новым губернаторам что-то недорогое, но памятное — это нормально.