У руководства ЦИК нет опасений насчет проведения сентябрьских выборов

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что у него нет тревоги относительно возможных проблем при проведении предстоящих выборов в регионах — у каждого из них свои специфика и уровень конкурентности, но прослеживается расчет на грамотного избирателя, а не на административный ресурс.

В единый день голосования 9 сентября в России пройдут выборы разного уровня – от губернаторских до муниципальных.

"Что касается тревожности по каким-то регионам, то у меня ее нет", — сказал Булаев РИА Новости в ответ на вопрос, есть ли опасения насчет возможных массовых нарушений или серьезных трудностей при организации предстоящих сентябрьских выборов.

Он уточнил, что каждый регион, конечно, отличает своя специфика, кандидаты, свой уровень конкурентности.

"Но мне представляется, что есть сегодня настрой основных участников избирательной кампании на то, чтобы информировать избирателя о своем участии, о своих программах, если работал — о результатах того, что сделано. И, мне кажется, это расчет не на административный ресурс, а расчет на грамотного избирателя, который делает выбор не под давлением, а в результате понимания того, кто чего стоит", — заявил замглавы ЦИК.

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