Врио главы Находки Бориса Гладких избрали мэром города

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Депутаты Находки выбрали нового мэра после ухода весной с этой должности Андрея Горелого, им стал временно исполняющий обязанности главы города Борис Гладких, сообщил РИА Новости представитель гордумы.

"Депутаты в ходе голосования выбрали мэром Находки Бориса Гладких", — сказал собеседник.

В апреле сообщалось, что Горелов и председатель думы Находкинского городского округа Евгений Воронин подали в отставку после того, как врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил им написать заявления об увольнении из-за затянувшегося конфликта.

По данным местных СМИ, конфликтная ситуация в муниципалитете связана с кадровой политикой. Первый замглавы администрации Находкинского городского округа Борис Гладких был назначен врио главы города.