ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к членам правительства с призывом внимательно проанализировать вопросы, которые будут подняты в ходе "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в среду департамент информационной политики главы региона.

Об этом губернатор заявил на заседании областного кабинета министров в среду, накануне традиционного прямого эфира с главой государства, во время которого президент отвечает на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Ежегодная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" начнется в полдень по московскому времени 7 июня.

"Впервые формат "прямой линии" подразумевает обратную связь с членами правительства России и главами субъектов для более оперативного решения проблем жителей. Прошу самым внимательным образом проанализировать вопросы, находящиеся в сфере вашей ответственности и имеющие отношение к Свердловской области. Необходимо обеспечить незамедлительное реагирование по всем поручениям", — приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Как сообщила пресс-служба Кремля, "прямая линия" выйдет в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Обращения принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик. Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений "Москва — Путину" и "ОК Live". Вопросы принимаются вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

Другие новости региона читайте здесь >>