Смена глав избиркомов - естественный процесс, рассказали в ЦИК

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Смена председателей и членов региональных избирательных комиссий является естественным процессом, хотя к некоторым главам избиркомов ЦИК России предъявляет серьезные претензии и, если они не исправляют ошибки и не могут справиться с работой, пытается убедить их в необходимости "сделать шаг в сторону", сказал замглавы ведомства Николай Булаев.

В единый день голосования 9 сентября в России пройдут выборы разного уровня — от губернаторских до муниципальных.

"Мне кажется, что вопрос смены, ухода, прихода председателей или членов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации – это естественный процесс", — сказал Булаев в интервью РИА Новости в преддверии старта избирательных кампаний в регионах.

Кто-то из председателей понимает, что не готов работать на том уровне, который сегодня предъявляет время, кто-то выходит на пенсию, пояснил он. "Что касается появления новых председателей, совершенно точно этот процесс носит обычный жизненный характер — смены будут, и они не зависят от каких-то "погодных явлений", — уточнил замглавы ЦИК.

"Конечно, Центральная избирательная комиссия к некоторым из председателей предъявляет серьезные претензии. И когда мы видим, что исправления этих претензий и тех ошибок, которые есть, не предвидится, если люди просто не понимают, как это делать, у них не получается в силу разных обстоятельств, мы пытаемся убедить, что надо сделать шаг в сторону", — добавил собеседник агентства.

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