Доверие россиян к выборам выросло, заявил замглавы ЦИК

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Прошедшие в РФ федеральные избирательные кампании создали иное отношение к избирательному процессу, доверие участников выборов и избирателей и к самой процедуре, и к результатам голосования неимоверно выросло, считает замглавы ЦИК России Николай Булаев.

В единый день голосования 9 сентября в России пройдут выборы разного уровня — от губернаторских до муниципальных. В интервью РИА Новости в преддверии старта избирательных кампаний в регионах замглавы ЦИК высказал мнение, что две уже проведенные федеральные кампании – парламентские выборы-2016 и президентские выборы нынешнего года — создали иное отношение к избирательному процессу.

"Мне кажется, доверие участников избирательного процесса, и в первую очередь, избирателей, неимоверно выросло — и к самой процедуре, и к результатам голосования. И мне представляется, что эти факторы будут определяющими в ходе этой избирательной кампании", — сказал Булаев.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.