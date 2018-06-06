Доверие россиян к выборам выросло, заявил замглавы ЦИК

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Прошедшие в РФ федеральные избирательные кампании создали иное отношение к избирательному процессу, доверие участников выборов и избирателей и к самой процедуре, и к результатам голосования неимоверно выросло, считает замглавы ЦИК России Николай Булаев.
"Мне кажется, доверие участников избирательного процесса, и в первую очередь, избирателей, неимоверно выросло — и к самой процедуре, и к результатам голосования. И мне представляется, что эти факторы будут определяющими в ходе этой избирательной кампании", — сказал Булаев.
Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.