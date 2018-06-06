МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на позитивные отношения с Западом несмотря на санкции: развитие РФ пытаются сдержать, но ничего из этого не выйдет.

"Я рассчитываю на хорошие, позитивные отношения", — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая, отвечая на вопрос, каким может быть развитие российско-американских отношений и отношений России со странами Запада с учетом санкций.

"Но мы понимаем, что наши партнёры вот этими ограничениями и санкциями стремятся только к одному – сдержать развитие. Я нисколько не сомневаюсь, что это покушение, как говорят юристы, с негодными средствами, и ничего из этого не получится. От этой политики теряют прежде всего те, кто её инициирует", — считает он.