Путин накануне визита в Китай приготовил сюрприз для Си Цзиньпина

ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, подаривший в 2016 году лидеру КНР Си Цзиньпину ящик мороженого, оставил в тайне сюрприз, который он намерен сделать своему коллеге во время визита в июне в Китай.

Путин, как ожидается, 8-10 июня посетит Китай, где, в частности, проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в работе саммита Шанхайской организации сотрудничества.

"Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок. Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и Вами, я потом Вам на ухо шепну", — сказал Путин в интервью журналистам Медиакорпорации Китая, текст которого опубликован на ее сайте.

Путин дал интервью в преддверии поездки на саммит ШОС в Китай.

В сентябре 2016 года Путин привез в китайский Ханчжоу, где проходил саммит G20, коробку российского мороженого для Си Цзиньпина. Тогда в начале двусторонней встречи президент России напомнил, что китайские предприниматели во время беседы во Владивостоке рассказали ему, что в Китае очень любят российское мороженое, и он обещал его привезти.