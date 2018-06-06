Путин назвал приоритетные направления развития России

ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Приоритетами в развитии России является обеспечение экономического роста и решение социальных вопросов, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовано на ее сайте.
Путин посетит Китай, где проведет переговоры с лидером КНР и примет участие в саммите ШОС.
"Самыми приоритетными направлениями будет дальнейшее поступательное развитие России, обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера, развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования и обеспечение, безусловно, безопасности", — сказал глава государства.
Кроме того, Путин отметил, что главная цель государства — улучшение жизни граждан. "Исходя из этого мы и думаем о том, как выстроить, в том числе российско-китайские отношения, с тем чтобы добиваться вот этих целей и для обеспечения нашей внешней безопасности, и для сложения усилий в строительстве экономики нового типа, построенной на современных инновациях, на цифровой экономике, на достижениях генетики, на современных, грамотных способах управления обществом, государством и самой экономикой как таковой. Так что у нас очень много того, что нас объединяет", — добавил российский лидер.
По словам Путин, Россия придает большое значение сотрудничеству с надежными партнерами, к который относится и Китай.