Путин назвал приоритетные направления развития России

ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Приоритетами в развитии России является обеспечение экономического роста и решение социальных вопросов, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовано на ее сайте.

Путин посетит Китай, где проведет переговоры с лидером КНР и примет участие в саммите ШОС.

"Самыми приоритетными направлениями будет дальнейшее поступательное развитие России, обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера, развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования и обеспечение, безусловно, безопасности", — сказал глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что главная цель государства — улучшение жизни граждан. "Исходя из этого мы и думаем о том, как выстроить, в том числе российско-китайские отношения, с тем чтобы добиваться вот этих целей и для обеспечения нашей внешней безопасности, и для сложения усилий в строительстве экономики нового типа, построенной на современных инновациях, на цифровой экономике, на достижениях генетики, на современных, грамотных способах управления обществом, государством и самой экономикой как таковой. Так что у нас очень много того, что нас объединяет", — добавил российский лидер.

Путин также затронул тему позиционирования России на международной арене. "Мы будем уделять серьезное внимание нашему позиционированию на международной арене как страна, которая придерживается принципов международного права, уважает интересы наших партнёров и, безусловно, будет добиваться соблюдения наших собственных интересов", — отметил он.

По словам Путин, Россия придает большое значение сотрудничеству с надежными партнерами, к который относится и Китай.