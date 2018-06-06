Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом

ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что председатель КНР Си Цзиньпин комфортный партнер, надежный друг и душевный человек, с ним интересно обсуждать мировые проблемы и вопросы экономики.

"Он очень доступный и по-человечески душевный человек. Но в то же время очень надёжный партнёр. Можно быть уверенным в том, что если мы с председателем Си Цзиньпином о чём-то договариваемся, то я со своей стороны, и я знаю, что он со своей стороны, всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств", — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая в преддверии своего визита в КНР 8-10 июня. Интервью опубликовано на сайте корпорации.

По словам Путина, китайский председатель так же, как и многие другие лидеры стран, стремится к максимальному результату в своей работе для пользы каждого человека в своей собственной стране.

"Он аналитик хороший и с ним интересно обсуждать и мировые проблемы, и вопросы экономики. Так что это для меня очень комфортный партнёр, хороший и надёжный друг", — добавил российский лидер.