ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Россия считает важной и перспективной инициативу "Один пояс и один путь", уже есть хорошие планы в сфере промышленной кооперации и в сфере инфраструктуры развития железнодорожного транспорта, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, текст которого опубликован на ее сайте.

Путин примет участие в саммите ШОС, который пройдет в китайском городе Циндао.

"Мы считаем это полезной, важной и перспективной инициативой. Эта инициатива слагается и с нашими усилиями по строительству Евразийского экономического союза", — сказал он, отвечая на вопрос как он относится к концепции инициативы "Один пояс и один путь", целью которой, по словам лидера КНР, является создание сообщества единой судьбы человечества.

"Идея председателя Си Цзиньпина, насколько мы её представляем, она, конечно, имеет более глобальный характер, она нацелена на то, чтобы сотрудничество развивалось со всеми странами и континентами. У нас есть идея евразийского экономического сотрудничества в целом. Мне кажется, что всё это очень слагается и может привести к хорошему результату", — отметил Путин.

Он также назвал несколько направлений совместной работы в рамках реализации этой инициативы.

"у нас есть хорошие планы и в сфере промышленной кооперации, у нас есть очень хорошие планы в сфере инфраструктуры развития железнодорожного транспорта. Это всё – очень мощные, перспективные направления, которые, безусловно, будут лежать в основе нашего взаимодействия", — добавил Путин.