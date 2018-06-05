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Политика

Путин провел переговоры с президентом и канцлером Австрии

22:4405.06.2018
(обновлено: 23:00 05.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и главой правительства республики Себастьяном Курцем.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен на церемонии официальной встречи у дворца Хофбург в Вене. 5 июня 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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Прямо по Курцу, или О том, кто в Европе быстрее других соображает

Визит в Австрию стал первой зарубежной поездкой Путина с момента вступления в должность президента. Поездка приурочена к юбилейной дате — 50-летию с начала поставок российского газа в Австрию.

В ходе визита Путин напомнил, что за это время на австрийский рынок экспортировано более двухсот миллиардов кубических метров природного газа.

В условиях санкций

Во время переговоров с Ван дер Белленом российский лидер коснулся темы санкций. Он назвал ограничения "вредными" и отметил, что в их отмене заинтересованы все. При этом президент рассказал, что даже в сложившихся условиях Россия продолжает развивать экономику.

"Как вы знаете, мы добились минимальной инфляции за всю историю современной России — 2,5%, у нас минимальный уровень безработицы, он уже упал ниже 5%, у нас растут золотовалютные резервы, у нас 130 миллиардов долларов позитивный, положительный баланс внешний торговли. Инвестиции в основной капитал опережающими темпами развивается — 4,4%", — заявил Путин.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

Транзит газа

В ходе переговоров была затронута и тема транзита газа. Путин назвал Австрию одним из главных узлов транспортировки голубого топлива из России в Европу и отметил, что Вена поддержала планы по увеличению поставок газа через "Северный поток — 2".

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен на пресс-конференции по итогам встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Кризиса доверия в отношениях России и Европы нет, уверен Путин

В ответ Ван дер Беллен заявил, что Европе нет смысла менять поставки из России на американские.

"В последнее время существует, скажем так, упрек со стороны некоторых американских политиков в том, что зависимость Европейского союза от России в этом отношении слишком велика. Но при этом упускают из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа", — подчеркнул он.

После переговоров с Ван дер Белленом российский президент провел переговоры с австрийским канцлером Себастьяном Курцем. По итогам встречи "Газпром" получил согласие австрийских властей на продление контракта по поставкам газа до 2040 года.

Документ скрепили подписями председатель правления российской компании Алексей Миллер и глава австрийского энергетического концерна OMV Райнер Зеле.

Зависимость стран Европы от российского газа
© РИА Новости, Инфографика
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Зависимость стран Европы от российского газа

Австрия готова помочь Сирии

В ходе переговоров Путина с Курцем была достигнута еще одна важная договоренность — Вена выразила готовность оказывать помощь Сирии.

Владимир Путин во время интервью журналисту австрийской телерадиокомпании ORF Армину Вольфу в Кремле. 4 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин ответил на вопросы австрийского телеканала ORF‍

"Обсуждали проблематику сирийского кризиса. Отмечаем готовность Австрии подключиться к гуманитарным акциям в поддержку населения Сирии", — сказал российский лидер. В этой связи он напомнил и о миграционном вопросе, который весьма актуален для Запада на фоне сирийского конфликта.

"Если Европа хочет, чтобы поток мигрантов, в том числе из Сирии, из соседних стран, сократился в Европу, надо помогать людям возвращаться в свои дома, нужно помочь им наладить жизнь в собственной стране", — добавил он.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи в Вене. 5 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи в Вене. 5 июня 2018

Украинский вопрос

Во время встречи стороны также затронули проблему урегулирования конфликта в Донбассе.

Подготовка Международного пресс-центра к Саммиту Россия-ЕС
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Аналитик: среди европейцев есть настрой на сотрудничество с Россией

"Говорили и о ситуации на Украине, я проинформировал господина федерального канцлера о том, как Россия видит дальнейшие возможности по урегулированию ситуации на Донбассе", — сообщил Путин, не уточнив, о чем идет речь.

Слова главы государства позднее разъяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Путин и Курц не обсуждали некий новый план урегулирования.

По его словам, российский лидер, говоря о своем видении разрешения конфликта на юго-востоке Украины, заявил о том, что основой для этого должны быть Минские соглашения.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи в Вене. 5 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи в Вене. 5 июня 2018

Культурный обмен

Особое внимание Путин уделил совместной работе российских и австрийских историков. По его мнению, специалисты успешно противостоят попыткам пересмотра сложных периодов европейской истории.

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
© Фото : посольство РФ в Австрии
Дмитрий Любинский: диалог с Евросоюзом нужно переводить в позитивное русло

"В рамках профильной российско-австрийской комиссии они вносят весомый вклад в беспристрастное изучение нашего общего прошлого", — отметил российский лидер.

Кроме того, он поблагодарил власти Австрии за бережное отношение к захоронениям советских воинов, освобождавших страну от фашизма.
Путин также отметил, что регулярной практикой стало проведение перекрестных мероприятий. 

"В 2017 году успешно прошел Год туризма Россия — Австрия. В этом году проводится Год музыки и культурных маршрутов, а на следующий и 2020-е годы запланированы перекрестные годы молодежных обменов и литературы, театра", — сказал Путин.

Пакет документов

По итогам переговоров Москва и Вена подписали пакет документов. Среди них протокол о внесении изменений в российско-австрийскую конвенцию по избежанию двойного налогообложения, а также меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития России и федеральным министерством транспорта и инноваций и технологий Австрии по сотрудничеству в области инноваций.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
Курц призвал ЕС искать выход из кризиса на Украине сообща с Россией и США

Кроме того, стороны подписали меморандум между российским Минприроды и федеральным министерством по развитию туризма Австрии о сотрудничестве в области лесного хозяйства.

Помимо этого стороны заключили соглашение между Липецкой областью и австрийской компанией "Хавле Индустриверке" о сотрудничестве и взаимодействии. Наконец, администрация Новгородской области подписала договор с компанией "Хасслахер Норика Тимбер" по реализации инвестпроекта.

Дружеская атмосфера

Президент России после переговоров с Ван дер Белленом и Курцем поблагодарил австрийскую сторону за радушный прием.

"В этом году мы встречаемся с господином Себастьяном Курцом уже во второй раз, как и в феврале в Москве, наши переговоры прошли в конструктивной, дружеской атмосфере, подтвердили партнерский взаимовыгодный характер российско-австрийского сотрудничества", — сказал глава государства.

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