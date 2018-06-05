ЕР выдвинула Ведерникова кандидатом в губернаторы Псковской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула врио главы Псковской области Михаила Ведерникова кандидатом в губернаторы региона, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
По данным пресс-службы, в бюллетень для тайного голосования делегатов конференции были внесены две кандидатуры участников предварительного голосования. В итоге в поддержку врио губернатора Михаила Ведерникова высказались 78 партийцев, руководителя регионального исполнительного комитета партии Игоря Сиротина — 5.
Решение будет направлено для утверждения в президиум генерального совета "Единой России".
Секретарь Псковского регионального отделения "Единой России" Александр Котов отметил, что за время работы в Псковской области Михаил Ведерников успел углубиться в проблемы региона. "Человек заинтересован в этой работе, в том, чтобы добиться результата. Есть нацеленность, есть желание решать проблемы. А наша задача – оказать ему всяческую поддержку, работать вместе с ним", — сказал Котов.
Также на конференции была принята предвыборная программа регионального отделения партии "Единой России" на выборах губернатора Псковской области и решение о ее опубликовании в установленном порядке.