Матвиенко назвала механизмы разрядки международной напряженности

ЯЛТА, 5 июн – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в разрядке международной напряженности важную роль играют гуманитарное сотрудничество и культурная дипломатия.

"Считаю, что сегодня очень велика роль гуманитарного сотрудничества и культурной дипломатии в разрядке международной напряженности", — сказала Матвиенко на церемонии открытии XII международного фестиваля "Великое русское слово".

По ее словам, отрадно, что на фестиваль приезжает все больше иностранных гостей.

"Вот и сегодня мы приветствуем наших зарубежных гостей из 42 стран. Важно, чтобы вы собственными глазами увидели, как на самом деле живет Крым и Россия", — подчеркнула Матвиенко.