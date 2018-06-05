Кудрин предложил создать Центр эффективности госуправления

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Счетная палата РФ предлагает создать внутри министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Центр эффективности госуправления, заявил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.

"Это будет целый институт с большими компетенциями. Мы бы хотели, чтобы такой центр находился внутри министерства цифрового развития, созданного совсем недавно. Но пока конкретные договоренности не достигнуты. Получается, что на текущий момент эти полномочия разорваны. Что-то есть в Минэкономики, что-то в Минтруде. Это не дает того объединения усилий, которое быстрее бы продвинуло реформы", — сказал Кудрин в интервью АиФ.

Министерство связи и массовых коммуникаций в рамках формирования нового кабмина было указом президента переименовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Сокращенное наименование пока остается прежним — Минкомсвязь.