Кризиса доверия в отношениях России и Европы нет, уверен Путин

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Кризиса доверия в отношениях России и Европы нет, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим австрийским коллегой Александером ван дер Белленом.

"Хочу вас разочаровать, я так не думаю, я не думаю, что у нас есть какая-то проблема с достоверностью. Это проблема тех, кто хотел бы, чтобы так выглядела ситуация с Россией", — ответил Путин на вопрос о том, есть ли у РФ "проблема достоверности", и что будет предприниматься, чтобы эту проблему решить.