Главы МИД России и Австрии обсудили в Вене Сирию, КНДР и Иран

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Главы внешнеполитических ведомств России и Австрии Сергей Лавров и Карин Кнайсль обсудили во вторник в ходе встречи в Вене ряд вопросов, в том числе ситуацию вокруг Сирии, Ирана и Северной Кореи, сообщается в Twitter австрийского МИД.

"Министр иностранных дел Карин Кнайсль провела сегодня со своим российским коллегой Сергеем Лавровым рабочую беседу в Вене. Среди обсуждаемых тем помимо двухсторонних отношений были председательство Австрии в Совете стран Евросоюза, Северная Корея, Сирия, Иран, миграция и мультилатерализм", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Австрии Александер ван дер Беллен обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в США, Иране и Европе.