Президент Австрии обсудил с Путиным ситуацию в США, Иране, Европе

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в США, Иране и Европе.
Переговоры Путина и ван дер Беллена прошли во вторник в Вене.
"Господин Путин и я обсудили разные внешнеполитические вопросы, помимо прочего, как вы можете себе представить, ситуацию в США, Иране и Европе", — заявил президент Австрии по итогам встречи.
Путин со своей стороны отметил, что в рамках встречи затрагивались и другие международные вопросы.
"В ходе переговоров, разумеется, обменялись мнениями и по ряду международных и региональных проблем. При обсуждении говорили о ситуации на Украине, в Сирии", — добавил он.