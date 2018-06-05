Президент Австрии обсудил с Путиным ситуацию в США, Иране, Европе

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен во время встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен во время встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Президент Австрии Александер ван дер Беллен заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в США, Иране и Европе.

Переговоры Путина и ван дер Беллена прошли во вторник в Вене.

"Господин Путин и я обсудили разные внешнеполитические вопросы, помимо прочего, как вы можете себе представить, ситуацию в США, Иране и Европе", — заявил президент Австрии по итогам встречи.

Путин со своей стороны отметил, что в рамках встречи затрагивались и другие международные вопросы.

"В ходе переговоров, разумеется, обменялись мнениями и по ряду международных и региональных проблем. При обсуждении говорили о ситуации на Украине, в Сирии", — добавил он.