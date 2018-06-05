Путин пригласил президента Австрии в Россию

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен во время встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен во время встречи во дворце Хофбург в Вене. 5 июня 2018

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Владимир Путин пригласил президента Австрии Александера ван дер Беллена в Россию в любое удобное время.

"Будем рады видеть господина президента в России в любое удобное для него время", — сказал Путин после переговоров в Вене со своим австрийским коллегой.

На двусторонних консультациях присутствовали помощник российского президента Юрий Ушаков и советник президента Австрии по европейским и международным делам Беттина Кирнбауэр.

Затем переговоры лидеров России и Австрии продолжились с участием делегаций двух стран. По завершении встречи Путин и Ван дер Беллен сделали заявления для прессы и ответили на вопросы журналистов.

"Господин Путин и я обсудили разные внешнеполитические вопросы, помимо прочего, как вы можете себе представить, ситуацию в США, Иране и Европе", — заявил президент Австрии по итогам встречи.

Путин со своей стороны отметил, что в рамках встречи затрагивались и другие международные вопросы.

"В ходе переговоров, разумеется, обменялись мнениями и по ряду международных и региональных проблем. При обсуждении говорили о ситуации на Украине, в Сирии", — добавил он.