Миронов рассказал о кандидатах от эсеров на выборах 9 сентября

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Среди кандидатов от эсеров на выборах разных уровней 9 сентября будет много женщин и молодежи, заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Наша партия примет участие, естественно, во всех выборах. Где-то мы уже определились с кандидатами, где-то эта работа еще идет… У нас хорошая скамейка кандидатов, традиционно, учитывая гендерный состав нашей партии — 58% членов нашей партии женщины — среди кандидатов будет много женщин, много молодежи, представители молодежного кадрового резерва. Они будут кандидатами самого разного уровня", — сказал Миронов журналистам во вторник.

Лидер эсеров отметил, что уже прошли установочные совещания с начальниками штабов 35 регионов, где пройдут выборы.

"Мы к выборам готовы", — заключил Миронов.

Единый день голосования проходит в России во второе воскресенье сентября — в этом году выборы разного уровня пройдут в регионах страны 9 сентября. Избирательные кампании могут быть назначены в период с 31 мая по 10 июня.