Носков позже сделает выводы о необходимости перестановок в Минкомсвязи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн — РИА Новости. Выводы о необходимых кадровых перестановках в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ делать еще рано, заявил во вторник глава ведомства Константин Носков.
Он добавил, что сейчас "любая информация является слухом".
Носков, который руководил Аналитическим центром при правительстве, возглавил Минкомсвязь 18 мая.
Международный IT-форум проходит в Югре в десятый раз, с 2014 года его постоянными участниками являются делегации стран БРИКС, с 2015 года — ШОС.