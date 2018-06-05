Носков позже сделает выводы о необходимости перестановок в Минкомсвязи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн — РИА Новости. Выводы о необходимых кадровых перестановках в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ делать еще рано, заявил во вторник глава ведомства Константин Носков.

"Все продолжают работать. Это относится к текущему моменту… Сейчас смотрю, как работает министерство, через какое-то время буду делать определенные выводы", — сказал Носков в ходе панельной дискуссии "Цифровое правительство. Роль регионов в развитии цифровой экономики", прошедшей в рамках международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

Он добавил, что сейчас "любая информация является слухом".

Носков, который руководил Аналитическим центром при правительстве, возглавил Минкомсвязь 18 мая.

Международный IT-форум проходит в Югре в десятый раз, с 2014 года его постоянными участниками являются делегации стран БРИКС, с 2015 года — ШОС.