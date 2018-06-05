На довыборах в Госдуму откроют около 100 избирательных участков за рубежом

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Около сотни избирательных участков будут созданы за рубежом для голосования россиян на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

По предварительным сведениям, зарубежные участки планируют образовать к выборам в трех из пяти одномандатных округов, где 9 сентября должны состояться довыборы в Госдуму. Речь идет о 98-ом округе (Центральный одномандатный округ, Калининградская область), 129-ом округе (Нижегородский одномандатный округ, Нижегородская область) и 165-ом округе (Балашовский одномандатный округ, Саратовская область).

"По 98-ой округу: планируем создать пять заграничных участков, все они будут в Молдавии. Самый трудоемкий, конечно, 129-ый округ, здесь планируем создать 95 зарубежных участков", — рассказал Лихачев.

Этот процесс применительно к Нижегородскому округу охватит около 80 стран. Так, зарубежные участки будут созданы в том числе в Армении, Афганистане, Бахрейне, Иране, Исландии, Камбодже, Кении, КНДР, Кувейте, Лаосе, Люксембурге, Македонии, Нигерии, Пакистане, Палестине, Румынии, Саудовской Аравии, Словении, Тунисе, Чили, Эквадоре, рассказал собеседник агентства.

Лихачев сообщил, что к 165-ому округу будет привязан один зарубежный избирательный участок в Молдавии. Он напомнил, что избирательная система РФ имеет опыт создания участков для голосования россиян за рубежом, полученный и в ходе выборов в Госдуму 2016 года, и в ходе президентской избирательной кампании нынешнего года.

"Главное, что члены и руководители избирательных комиссий субъектов Российской Федерации получили опыт работы по международному вектору, поэтому есть ощущение и уверенность в том, что и на этих выборах будет достаточно эффективная работа", — заключил член ЦИК.