Около полутора тысяч КОИБов могут задействовать на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Около 1,5 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) останутся в распоряжении Мосгоризбиркома для выборов мэра столицы, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут во вторник.

"Они остаются в нашем распоряжении", — сказал он в ответ на вопрос, будут ли 1,5 тысячи КОИБов, которые задействовали на президентских выборах в Москве, использоваться на выборах мэра.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.

Действующий мэр Сергей Собянин уже заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах. О своём намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия" и ряд других.