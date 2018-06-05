Около полутора тысяч КОИБов могут задействовать на выборах мэра Москвы

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Около 1,5 тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) останутся в распоряжении Мосгоризбиркома для выборов мэра столицы, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут во вторник.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.
Действующий мэр Сергей Собянин уже заявил о своем намерении участвовать в сентябрьских выборах. О своём намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия" и ряд других.