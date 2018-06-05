На всех избирательных участках на выборах мэра Москвы установят камеры

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения будут установлены на всех избирательных участках на выборах мэра Москвы, сообщил РИА Новости во вторник член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Камеры будут однозначно стоять на всех участках — это общее требование", — сказал он.

Реут подчеркнул, что исключение составляют участки в больницах и следственных изоляторах, где устанавливать камеры запрещено.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов, для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36081 подпись избирателей.

Действующий мэр Сергей Собянин уже заявил о намерении участвовать в сентябрьских выборах. О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия" и ряд других.