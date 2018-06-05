На всех избирательных участках на выборах мэра Москвы установят камеры

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения будут установлены на всех избирательных участках на выборах мэра Москвы, сообщил РИА Новости во вторник член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Реут подчеркнул, что исключение составляют участки в больницах и следственных изоляторах, где устанавливать камеры запрещено.
Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. В понедельник Мосгоризбирком начал прием документов для выдвижения кандидатов.
Действующий мэр Сергей Собянин уже заявил о намерении участвовать в сентябрьских выборах. О своем намерении баллотироваться в мэры также заявляли политик Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин, председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин, политик Максим Шингаркин, журналист Антон Красовский, глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия" и ряд других.