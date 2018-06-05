Гордума Екатеринбурга определила условия конкурса на пост мэра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Депутаты городской думы Екатеринбурга во вторник утвердили порядок работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра.

За принятие положения "О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга" проголосовали 19 депутатов, семеро были против, один воздержался.

По словам депутата Дмитрия Сергина, который представлял проект, конкурсная комиссия формируется на паритетных началах: половина членов комиссии назначается депутатами гордумы, половина – губернатором Свердловской области. В общей сложности комиссия будет состоять из шести человек. Участвовать в конкурсе на пост мэра смогут граждане старше 21 года без судимости, отметил Сергин. Работа конкурсной комиссии будет состоять из двух частей: изучение документов, представленных депутатом, и проведение индивидуального собеседования.

Конкурс на пост нового градоначальника Екатеринбурга будет объявлен на последнем заседании гордумы текущего созыва 19 июня.

Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Документ предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев. Глава региона подписал закон, 16 апреля он вступил в силу.

Двадцать второго мая действующий на тот момент мэр города Евгений Ройзман заявил, что не будет предлагать в повестку думы Екатеринбурга вопрос о внесении изменений в устав города, где была бы прописана отмена выборов главы Екатеринбурга. После этого мэр объявил о своей отставке. До выборов, которые пройдут в сентябре 2018 года, исполнять обязанности мэра будет зампредседателя думы Виктор Тестов. Поправки, отменяющие прямые выборы главы города, депутаты внесли в городской устав 25 мая.

Ранее Ройзман в беседе с РИА Новости раскритиковал губернаторский законопроект и заявил, что одна из причин его внесения – стремление областных властей не допустить его на выборы мэра. Представитель главы области не согласился с ним, отметив, что законопроект "не ограничивает в правах граждан на занятие руководящих должностей в органах местного самоуправления".