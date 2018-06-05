С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Заявление экс-президента Эстонии об угрозе для его страны со стороны России граничит с параноидальным бредом, заявил РИА Новости руководитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко.

Ранее бывший эстонский президент Тоомас Генрик Ильвес заявил "Украинской правде", что Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом, Томском и Омском, если решит атаковать Эстонию. Он напомнил, что в НАТО действует норма, согласно которой нападение на одну из стран-членов приравнивается к нападению на все страны одновременно.

"Жаль, что эстонские политики вместо налаживания сотрудничества и укрепления экономических связей с Россией заняты демонизацией образа нашей страны и допускают безответственные заявления, граничащие с параноидальным бредом. Лучше бы вместо этого эстонские политики озаботились обеспечением прав и свобод русского населения Эстонии, огромный процент которого до сих пор не может получить эстонское гражданство", — заявил Тетердинко.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.