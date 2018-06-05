Выборы губернатора и депутатов заксобрания Кузбасса пройдут 9 сентября

КЕМЕРОВО, 5 июн — РИА Новости. Совет народных депутатов Кемеровской области на очередной сессии во вторник назначил досрочные выборы губернатора и нового состава регионального парламента на единый день голосования, 9 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсовета.

"На сегодняшней сессии в числе других был рассмотрен вопрос о назначении досрочных выборов губернатора Кемеровской области и очередных выборов депутатов нового, пятого созыва областного совета. С учетом федерального и регионального законодательства они назначены на 9 сентября 2018 года", — сказал собеседник агентства.

Таким образом в Кузбассе официально стартует избирательная кампания. Помимо выборов главы региона и депутатов областного парламента, в единый день голосования 9 сентября на территории Кузбасса пройдет более 20 избирательных кампаний. В частности, будет распределено более 400 мандатов в Советы народных депутатов различных уровней, также предстоит избрать мэра Новокузнецка.

Внеочередные выборы губернатора Кемеровской области связаны с досрочной отставкой Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет. Его полномочия истекали в 2020 году, но после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшего жизни 60 человек, он покинул пост.

С 1 апреля временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Цивилев, который с марта занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. В мае Цивилев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона от партии "Единая Россия".