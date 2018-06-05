Югра планирует перейти на цифровое правительство в ближайшем будущем

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн — РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в ближайшем будущем может перейти на цифровое правительство, заявила глава региона Наталья Комарова.
По ее словам, это поможет упростить для граждан получение муниципальных и государственных услуг через портал госуслуг.
Комарова также отметила, что автономный округ для себя определил ряд направлений развития сферы цифровой экономики. Она остановилась на отдельных проектах региональных властей в данной отрасли, среди которых развитие информационной инфраструктуры, повышение качества и доступности электронных услуг.
"Здесь я упомяну о том, что мы, развивая сервисы электронных услуг, стремимся к улучшению как количественных, так и качественных показателей, и к последнему можно отнести использование искусственной нейронной сети", — пояснила Комарова.
Губернатор Югры также отметила активное развитие телемедицины в регионе, кроме того, по ее словам, удалось привлечь большое внимание к этому вопросу со стороны государства.
Международный IT-форум проходит в Югре в десятый раз, с 2014 года его постоянными участниками являются делегации стран БРИКС, с 2015 года — ШОС.