Югра планирует перейти на цифровое правительство в ближайшем будущем

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн — РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ в ближайшем будущем может перейти на цифровое правительство, заявила глава региона Наталья Комарова.

"Наш следующий шаг — перейти к цифровому правительству, и в этом году Югра представит помощника, созданного с использованием технологий нейронной сети", — сказала Комарова во вторник на пленарном заседании международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске.

По ее словам, это поможет упростить для граждан получение муниципальных и государственных услуг через портал госуслуг.

Комарова также отметила, что автономный округ для себя определил ряд направлений развития сферы цифровой экономики. Она остановилась на отдельных проектах региональных властей в данной отрасли, среди которых развитие информационной инфраструктуры, повышение качества и доступности электронных услуг.

"Здесь я упомяну о том, что мы, развивая сервисы электронных услуг, стремимся к улучшению как количественных, так и качественных показателей, и к последнему можно отнести использование искусственной нейронной сети", — пояснила Комарова.

Губернатор Югры также отметила активное развитие телемедицины в регионе, кроме того, по ее словам, удалось привлечь большое внимание к этому вопросу со стороны государства.

"Использование телемедицины должно стать государственной политикой. За текущий год у нас в Югре было проведено 7547 телемедицинские консультации, из которых более 1000 срочных", — подчеркнула глава региона.

Международный IT-форум проходит в Югре в десятый раз, с 2014 года его постоянными участниками являются делегации стран БРИКС, с 2015 года — ШОС.

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