Си Цзиньпин и Владимир Путин обсудят двустороннее сотрудничество

ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в ходе государственного визита российского лидера в Китай проведут ряд встреч, на которых обсудят основные сферы двустороннего сотрудничества и глобальные проблемы, представляющие общий интерес, сообщила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Как все мы знаем, президент России Владимир Путин много раз посещал Китай, и это визит станет первым визитом российского лидера в КНР после переизбрания, это также первая встреча лидеров двух стран в этом году", — отметила дипломат.

По ее словам, "крайне важно наметить курс развития двусторонних отношений и продвижения сотрудничества во всех сферах".

"В ходе этого визита председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с российским президентом в узком и широком составах, они примут участие в совместной пресс-конференции, церемонии подписания документов, проведут глубокие обсуждения по основным сферам двустороннего сотрудничества и двусторонним отношениям, а также по региональным и глобальным проблемам, представляющим общий интерес", — добавила Хуа Чуньин.

Она отметила, что согласно установленной практике две стороны опубликуют важные политические документы, подпишут соглашения по сотрудничеству во всех сферах.